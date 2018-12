"Esprimiamo soddisfazione per l'ottimo risultato ottenuto dall'On. Francesco Cannizzaro, esponente di spicco del partito di Forza Italia.

Lo affermano i consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia Mary Caracciolo (capogruppo), Lucio Dattola e Pasquale Imbalzano, che evidenziano come l'emendamento alla manovra di bilancio per il riconoscimento di 25 milioni di euro di finanziamenti per il miglioramento dell'infrastruttura aeroportuale e la sua messa in sicurezza rappresentino un successo autentico che genererà risultati migliorativi storici per Reggio Calabria.

Il finanziamento consentirà all'aeroporto reggino di dotarsi di quella capacità infrastrutturale necessaria per migliorare la qualità anche dell'offerta volativa e della capacità di accoglienza dei passeggeri senza mettere da parte la tutela della sicurezza dell'aeroporto. E' un rafforzamento del sistema aeroportuale che consentirà tra l'altro sicuramente l'ampliamento dell'offerta di voli sulla nostra Città, con una conseguente riduzione della tariffa dei biglietti di viaggio.

E' questo un importante risultato va consolidato adesso al Senato dove il gruppo di Forza Italia farà certamente valere la bontà dell'iniziativa politica condotta magistralmente dall'On. Cannizzaro". Lo afferma attraverso una nota Mary Caracciolo, Lucio Dattola e Pasquale Imbalzano consiglieri comunali di Forza Italia.