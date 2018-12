Reggio, contributi economici alle associazioni: Metro City pubblica due bandi

"Valorizzazione delle attività culturali e sostegno concreto alle associazioni del territorio e ai Comuni Metropolitani. Due aspetti ai quali l'Amministrazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dà molta importanza. Pubblicati sul sito dell'ente due bandi, uno rivolto alle Associazioni Culturali e l'altro ai Comuni, per "l'eventuale concessione di contributi economici per l'anno 2019. Promuovere la cultura sul territorio rappresenta una fondamentale occasione di espressione di libertà e di partecipazione alla vita della collettività locale".

"Lo sviluppo della Comunità passa dalla crescita culturale, ecco perché la Città Metropolitana intende dare il suo apporto per il miglioramento della qualità delle attività culturali realizzate sul territorio attraverso il coinvolgimento dei Comuni e delle associazioni ricadenti nell'area metropolitana.

Per noi ogni centro rappresenta un piccolo gioiello da valorizzare per la crescita dell'intero territorio ed ogni associazione una risorsa per tutta l'area metropolitana. Grazie all'intervento dell'Amministrazione Falcomatà si attiverà un processo culturale attraverso un supporto finanziario alle richieste avanzate dagli stessi Comuni e associazioni, in occasione di eventi e iniziative di rilevanza comunale e ultracomunale". Lo afferma, in una nota, il delegato alla Cultura della Città metropolitana di Reggio Calabria Filippo Quartuccio.