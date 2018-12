Giuristi di Mosca e delle Canarie in visita alla "Mediterranea"

Prosegue incessantemente l'attività di ricerca e formazione di respiro internazionale del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università di Reggio Calabria, anche grazie al Master internazionale in diritto privato europeo, che ha attratto oltre 40 docenti stranieri nell'ultimo anno accademico, al MICHR, centro di ricerca che vanta oltre 100 prestigiosi studiosi di tutti e 5 i Continenti, e al corso di laurea in Economics, "costruito" dal prof. Massimiliano Ferrara (attuale direttore del DiGiES) per consentire agli iscritti di avere una preparazione professionale all'avanguardia e con docenti (anche stranieri, da quest'anno) che tengono parte delle lezioni in inglese.

Nel solco dell'ultima delle innumerevoli iniziative di carattere internazionale, promosse dal Dipartimento reggino (riconosciuto dal Miur come di eccellenza nazionale), ossia il Progetto "Dialoghi sui diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili" (https://www.facebook.com/events/3477760095800002/?ti=cl), si inserisce la seconda edizione del Seminario "Diritto europeo ed ordinamenti nazionali. Italia, Spagna, Polonia e Russia a confronto".

L'evento si svolgerà domani, 5 dicembre, alle ore 16:00, presso l'Aula D11 del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane.

Per l'incontro di studio sono arrivati a Reggio Calabria, su invito del prof. Viglianisi Ferraro (Direttore del MICHR), la Prof. Laura Miraut Martín, Direttore di Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Las Palmas delle Isole Canarie, la Dr. Elena Gulyaeva, docente nella più rinomata Facoltà russa di Relazioni Internazionali, operante proprio in seno al Ministero degli Affari Esteri dell'ex Unione Sovietica (ossia la Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation), ed il giovanissimo Dr. Rafał Łukasiewicz, Delegato Erasmus della Faculty of Law della University of Rzeszów (Polonia), che già vanta un curriculum brillante, avendo ottenuto una serie di riconoscimenti nel suo Paese di origine ed essendo stato Visiting Researcher in vari Atenei stranieri.

I docenti stranieri soggiorneranno a Reggio Calabria per tutta la settimana e, nei giorni 5 e 6 dicembre 2018, saranno a disposizione degli studenti del DiGiES, per fornire a questi ultimi una serie di informazioni utili, con riferimento alla possibilità di svolgere all'estero periodi di studio o attività di traineeship.