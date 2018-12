Rampelli: "Grazie a FdI 55 milioni in 3 anni per l'aeroporto dello Stretto"

"È stato approvato stamane in commissione Bilancio un emendamento a firma dei deputati Cannizzaro, Rampelli e altri che destina 55 milioni di euro per il triennio 2019/2021 per implementare l'operatività dell'aeroporto di Reggio Calabria, rilanciandolo". E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.

"Si tratta -aggiunge- di una decisione importante che pone un freno alla scarsa incisività della legge finanziaria sul Sud, che ormai sembra relegato da governo e maggioranza a luogo di assistenzialismo e clientelismo, come dimostra l'iniziativa del reddito di cittadinanza. Il ritorno a regime dell'aeroporto di Reggio, per il quale Fdi ha sostenuto una mobilitazione di mesi e raccolto migliaia di firme, è una goccia nell'oceano, ma potrà consentire una piccola ripresa dell'indotto economico e turistico". "La strada maestra per far crescere l'Italia è investire nel Mezzogiorno, realizzando oggi quelle infrastrutture che ieri gli sono state negate e che entrano in perfetta congiunzione -conclude- con uno spostamento della ricchezza verso il sud del pianeta".