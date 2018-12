Rizziconi (RC), il 5 dicembre consegna borse di studio istituite dalla Fondazione “Francesco Maria Inzitari”

In occasione del nono anniversario dalla scomparsa del giovane Francesco Maria Inzitari, ucciso il 5 dicembre 2009, nel corso di una apposita "Giornata della Memoria" verranno assegnate le Borse di Studio istituite dalla Fondazione "Francesco Maria Inzitari" per i giovani delle quinte classi della scuola primaria e delle terze classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Rizziconi e per i giovani delle V classi dell'istituto d'istruzione superiore "Severi" di Gioia Tauro.

Le borse di studio verranno consegnate agli alunni che avranno svolto il tema o progetto più meritorio, selezionato insindacabilmente da un'apposita commissione. Il progetto assegnato alle classi V della Scuola Primaria di Rizziconi, denominato "L'arcobaleno della legalità", prevede l'elaborazione di un progetto di qualsiasi natura che abbia come tematica quella della legalità. Agli alunni è stata consigliata la lettura del libro "Salvo e le mafie" di Riccardo Guido, come linea guida per la realizzazione dei lavori. Il progetto assegnato alle classi III della Scuola secondaria di primo grado di Rizziconi, denominato "Rincorriamo la legalità", prevede la presentazione di un tema, un cortometraggio, un quadro, un elaborato di qualsiasi genere artistico e creativo. Agli alunni è stata consigliata la lettura del libro "La mafia spiegata ai ragazzi" di Antonio Nicaso, come linea guida per la realizzazione dei lavori. Gli alunni delle quinte classi dell'istituto d'istruzione superiore "Severi" parteciperanno individualmente all'assegnazione della borsa di studio presentando un elaborato scritto. La manifestazione avrà inizio mercoledì 5 dicembre 2018 alle ore 17,00, presso l'Auditorium Diocesano "Famiglia Nazareth" in via Provinciale, a Rizziconi. Seguirà consegna Borse di Studio 2018