"Stiamo smascherando i limiti in tema di misure economiche di questo governo a trazione grillina, affondando tutte le criticità di una manovra di bilancio che aumenta la spesa improduttiva, danneggia il risparmio degli italiani e crea decrescita e meno posti di lavoro". E' quanto affermato da Jole Santelli, coordinatrice regionale di FI.

"Con serietà però, la stessa che ci appartiene per impostazione politica, lavoriamo per migliorarla laddove il nostro impegno parlamentare tra i banchi dell'opposizione ce lo permette e con amore per i nostri territori ci rendiamo protagonisti di proposte che possano accrescere la qualità di vita dei cittadini, tutti, battendoci perché esse possano essere approvate da un governo che talvolta osteggia aprioristicamente i nostri buoni propositi, anche se ciò danneggia gli elettori di tutti, per primi i loro.

Complimenti a Francesco Cannizzaro ed a tutta la squadra di Forza Italia che ha voluto fortemente l'approvazione dell'emendamento sull'Aereoporto di Reggio Calabria, inizialmente dichiarato inammissibile dal governo ed approvato soltanto in seguito ad una nostra dura battaglia in commissione Bilancio, che prevede uno stanziamento di 25 milioni di euro che serviranno per potenziarlo, modernizzarlo e renderlo funzionale e più appetibile alle evoluzioni nel settore. Per noi la Calabria viene prima di tutto, da sempre".