Incendio nella tendopoli di S. Ferdinando, il cordoglio Unhcr per la morte del 18enne: "Invertire la rotta su accoglienza"

"Questa ennesima tragedia mette in luce quanto possa essere difficile ed accidentato il percorso di integrazione in Italia". Lo ha detto Felipe Camargo, Rappresentante regionale dell'Agenzia Onu per i Rifugiati (Unhcr) per il Sud Europa riferendosi alla morte di Jaiteh Suruwa, il ragazzo di 18 anni, avvenuta nella notte tra il 1 e il 2 dicembre per un incendio divampato nella baraccopoli di San Ferdinando a Reggio Calabria. "Quanto e' accaduto richiama l'urgenza - aggiunge - di rispondere in modo efficace e coerente ai bisogni di accoglienza e tutela di migliaia di richiedenti asilo e rifugiati. Temiamo che situazioni come quella della baraccopoli di San Ferdinando possano ripetersi invece che risolversi. Occorre invertire la rotta".

L'Unhcr ricorda che Suruwa aveva da poco ottenuto la protezione umanitaria e aveva intrapreso un percorso concreto di integrazione tra scuola di italiano e calcio. A dicembre avrebbe cominciato un tirocinio formativo di quattro mesi al fine dell'inserimento lavorativo. Per l'Agenzia "questo tragico incidente richiama alla memoria il drammatico incendio del 27 gennaio 2018, nel quale perse la vita Becky Moses, donna nigeriana trentenne, e che lascio' circa seicento persone senza riparo. Allora l'Unhcr aveva rivolto un appello alla Regione Calabria affinche' implementasse rapidamente le ipotesi progettuali condivise per il territorio della Piana di Gioia Tauro che - conclude la nota - dovevano comprendere servizi sanitari, sociali e alloggiativi per i richiedenti asilo e rifugiati che vivono sul territorio in condizioni disumane".