Reggio, Consiglio comunale: ok a riconoscimento debiti fuori bilancio e variazione bilancio previsione. Ecco gli altri provvedimenti approvati

Si è tenuta questa mattina, nell'aula consiliare "Pietro Battaglia" di Palazzo San Giorgio, la seduta del Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria dal Presidente Demetrio Delfino.

Passano a maggioranza i punti posti all'ordine del giorno su riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio e ratifica da parte del Consiglio di atti deliberativi di Giunta, aventi ad oggetto variazioni di bilancio di previsione, corredati da parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Approvato all'unanimità, in coincidenza con la Giornata Internazionale delle persone con disabilità, il regolamento per l'istituzione del Garante della persona con disabilità, sviluppato in sinergia tra la Commissione Politiche Sociali e la Commissione Statuto e Regolamenti.

La figura del Garante, come si legge nel regolamento, avrà lo scopo di "assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale".

Esaminato da parte dell'Aula il testo di un nuovo regolamento di concessione a terzi dell'uso della struttura di proprietà comunale del "Castello Aragonese".

A seguito della votazione di proposta di rinvio, per acquisire maggiori approfondimenti sulle agevolazioni tariffarie per i residenti suggerite dall'opposizione, la seduta è stata sciolta anticipatamente appurata la mancanza di numero legale.