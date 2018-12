L’Usb Lavoratori Agricoli: “Ennesima tragedia nella vecchia tendopoli di San Ferdinando. Basta chiacchierare

"Stanotte un nuovo incendio, probabilmente scaturito dai fuochi usati per riscaldarsi, ha provocato la morte del diciottenne gambiano Suruwa Jaiteh.

Esprimiamo il nostro cordoglio ai parenti e familiari di Suruwa Jaiteh per l'ennesima tragedia alla tendopoli di San Ferdinando.

Suruwa è morto proprio nella giornata in cui le Nazioni Unite celebrano l'abolizione della schiavitù e dello sfruttamento. Nonostante sia stata abolita per legge, la schiavitù continua ad esistere e assume nuove forme: i braccianti e le braccianti rappresentano la moderna schiavitù nel nostro Paese.

Non possiamo accettare ancora soluzioni di emergenza, nuove tende e nuovi ghetti: vogliamo soluzioni strutturali per un problema che si continua ad affrontare con logiche approssimative ed emergenziali.

Ribadiremo le nostre proposte al governatore Oliverio nel corso dell'incontro programmato per lunedì 10 dicembre. Intanto va avanti la nostra mobilitazione per quei diritti salariali e sociali negati". Lo afferma in una nota il Coordinamento Lavoratori Agricoli USB Reggio Calabria.