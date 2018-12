La mission internazionale del Dipartimento di Giurisprudenza, economia e scienze umane di Reggio Calabria

Si è svolta giovedì 29 novembre, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, economia e scienze umane dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alla terza edizione del viaggio-studio alle istituzioni europee con sede in Bruxelles, che ha visto partecipi ben 92 studenti (27 dei quali selezionati, per merito, a partecipare all'iniziativa "Youth Parliament" a spese del Parlamento europeo).

Particolarmente incisive le parole del

Direttore del Dipartimento, prof. Massimiliano Ferrara, che ha sottolineato l'alto valore dei laboratori gratuiti ed aperti alla città tutta del Movimento Contaminiamo i Saperi (https://www.facebook.com/groups/171135299752086/), oltre a sostenere fermamente l'importanza della mobilità degli studenti e della internazionalizzazione del Dipartimento, quali irrinunciabili strumenti di crescita della nostra terra.

Durante il partecipato incontro si è ricordata l'opportunità, comunicata dai funzionari del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, di svolgere stage e tirocini presso i propri organi e non solo, con possibilità di future assunzioni e si è discusso dei prossimi viaggi-studio all'estero e delle varie opportunità di formazione umana, accanto a quella ("di eccellenza") professionale che il Dipartimento offre.

Si è così discusso dei successi della "Mediterranea Volley" e della "Mediterranea Basket" (vincitrici di molti trofei), e della gita (gratuita per 60 studenti) a Mammola (con visita del Musaba), prevista per il periodo natalizio.

Infine, il prof. Angelo Viglianisi Ferraro ha formalmente presentato la terza edizione del Master internazionale in diritto privato europeo (http://www.digiec.unirc.it/master.php), che intende coinvolgere docenti e studenti di varie parti d'Europa e dell'America Latina e che consentirà di fatto a tutti gli interessati di godere di borse di studio, a copertura totale (grazie al patrocinio dell'Inps) o parziale (ad opera del Michr) dei costi di iscrizione al percorso post-lauream in questione (https://www.facebook.com/groups/1480407688661969/).