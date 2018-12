Reggio, mediazione civile: il 5 dicembre importante convegno di approfondimento

Mercoledì 5 dicembre alle ore 15.00 presso la sala "F. Perri", Palazzo Alvaro, Città Metropolitana, la Camera di Mediazione Nazionale - col patrocinio di Aiga, Coa e Città Metropolitana di Reggio Calabria - presenta il consueto appuntamento annuale di approfondimento in materia di Mediazione Civile.

La dott.ssa Elena M. A. Luppino, Giudice della Prima Sezione del Tribunale di Reggio Calabria, tratterà la tematica della mediazione delegata con specifico riferimento all'effettiva partecipazione delle parti all'incontro di mediazione, al consenso/diniego delle stesse ad entrare nel merito della procedura e alle relative conseguenze. A seguire un confronto tra il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, Dott. Giuseppe Campagna, il Notaio Stefano Paderni e l'Avv. Alessandro Morabito sulla auspicata possibilità di avviare una nuova prassi che consenta l'autentica dei verbali di accordo di mediazione ex art. 2643 c.c. innanzi al Tribunale.

"Questa procedura - si legge in una nota - comporterebbe importanti risultati per i cittadini-utenti, in termini di economicità dell'azione". Modererà l'incontro l'avv. Annunziata Giada Stilo, Mediatore e Referente della sede di Reggio Calabria di Camera di Mediazione Nazione; le conclusioni all'avv. Demetrio Calveri Responsabile nazionale dell'organismo.

Il Coa di Reggio Calabria ha riconosciuto 3 crediti formativi agli Avvocati che parteciperanno.