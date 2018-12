Reggio, martedì la presentazione del progetto "Bambart"

L'Associazione Antigone – Osservatorio sulla ndrangheta insieme al Comune di Reggio Calabria comunica che, nella giornata di martedì 4 Dicembre alle ore 10:30 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto "Bambart".

Il progetto, vinto dall'Associazione all'interno del programma europeo "No planet B", intende realizzare un parco giochi presso la struttura sportiva "Francesco Cozza" di Croce Valanidi, che si trova a pochi metri dalla sede dell'Associazione Antigone. L'idea è quella di creare un luogo di aggregazione per famiglie e bambini del territorio.

Ma non solo. "Bambart" è anche educazione civica, educazione alla pulizia degli spazi aperti e verdi. Per questo, l'obiettivo è sensibilizzare la comunità al riciclaggio creativo e alla cura del verde urbano, anche tramite l'installazione di aiuole che valorizzino l'idea di un luogo "più vicino all'ambiente".

Di questo, nel dettaglio, si parlerà martedì 4 Dicembre alle ore 10:30 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. L'Associazione Antigone – Osservatorio sulla ndrangheta è lieta di invitare all'evento tutti i media locali (testate giornalistiche, emittenti televisive e radiofoniche) al fine di rendere pubblico un progetto che si spera possa indirizzare la comunità a migliorare tanti aspetti di un territorio difficile.