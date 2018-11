Assenteismo al Comune di Reggio Calabria, due dipendenti assolti perché il fatto non sussiste

Due dipendenti comunali, C.A. e P.G.M., sono stati assolti "Perchè il fatto non sussiste" dall'accusa di truffa aggravata in danno del Comune di Reggio Calabria per avere entrambi attestato falsamente la loro presenza sul luogo di lavoro "tramite l'artificiosa e reciproca timbratura del proprio badge, in tal modo inducendo in errore il datore di lavoro e procurandosi un ingiusto profitto pari alla retribuzione ricevuta nelle ore di assenza ingiustificata".

La decisione è stata assunta dal Tribunale penale di Reggio Calabria in persona del Giudice dott. Francesco Campagna.

I fatti, secondo quanto appreso, risalgono alla primavera del 2011 ed il processo riguarda le ben note vicende relative al diffuso assenteismo dei dipendenti comunali reggini sulle quali ha indagato la Guardia di Finanza utilizzando anche una postazione occultata di videoripresa che filmava l'impianto di controllo degli ingressi e delle uscite degli impiegati a palazzo San Giorgio.

Il processo principale a carico degli altri imputati, circa sessanta altri dipendenti a giudizio, è in corso di istruttoria dibattimentale.