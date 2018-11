Reggio, inaugurato il Consolato della Repubblica delle Filippine

Avrà la giurisdizione sull'intera Calabria e sulla provincia di Messina il Consolato della Repubblica delle Filippine i cui nuovi e più ampi locali di Via Don Minzoni, 29 sono stati inaugurati ieri in città, alla presenza dell'ambasciatore in Italia, S.E. Domingo P. Nolasco, nel corso di un brindisi inaugurale alla presenza dei più alti rappresentanti delle istituzioni cittadine. "Sarà forse una delle poche istituzioni che racchiude in sé l'area dello Stretto", ha esordito il Console onorario, l'avvocato reggino Francesco Mortelliti, pronto a sottolineare, nel corso di un suo breve intervento, l'importanza della nuova casa della grande comunità filippina residente in città, molto amata dalla comunità locale per la sua laboriosità e soprattutto per l'importante condivisione di valori di fondo come il lavoro e la famiglia, oltre a quelli religiosi. Aspetto, quest'ultimo, rimarcato dallo stesso ambasciatore Nolasco il quale, ringraziando il Console Mortelliti per l'eccellente lavoro fin qui svolto, ha evidenziato "l'importanza strategica del Consolato, non soltanto dal punto di vista del supporto e dell'assistenza ai cittadini filippini ma anche per favorire ancor più i rapporti culturali, commerciali ed economici tra le Filippine, la Calabria e quindi con l'Italia". Al brindisi inaugurale erano presenti il prefetto Michele di Bari, il sindaco Giuseppe Falcomatà, il procuratore generale Bernardo Petralia, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Giuseppe Battaglia, assieme al comandante provinciale della Guardia di finanza colonnello Flavio Urbani, al questore Raffaele Grassi, al comandante della Guardia costiera, contrammiraglio Giancarlo Russo, l'assessore alle Attività produttive al Comune di Messina, Dafne Musolino, il presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, il presidente di Confindustria, Giuseppe Nucera, assieme ad una nutrita rappresentanza della comunità filippina calabrese e messinese.

Dettagli Creato Venerdì, 30 Novembre 2018 15:22