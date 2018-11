Reggio, inaugurate a scuola “le stanze delle emozioni”

In 12 istituti scolastici della Provincia di Reggio Calabria sono state inaugurate le 'stanze delle emozioni', nate in collaborazione con la rete 'Civitas' attraverso il progetto didattico 'Dalle emozioni alla legalita''. Si tratta di un'area all'interno della scuola, nella quale gli allievi ed i membri della comunita' scolastica in generale possono ritrovare un ambiente consono al recupero dell'armonia interiore con se stessi e con gli altri. Il progetto, che ha visto come scuola polo l'Istituto tecnico economico 'Raffaele Piria' di Reggio Calabria, e' stato finanziato dal Miur, supportato dall'Ufficio scolastico regionale, e ha portato alla formazione di 24 docenti come mediatori scolastici, i quali hanno poi redatto il Regolamento di mediazione che potrebbe essere utilizzato come buona pratica a livello nazionale in tutte le scuole. Madrina dell'evento e' stata l'atleta paralimpica e parlamentare, Giusy Versace. "I ragazzi troveranno sicuramente un punto di riferimento, un luogo adatto alla manifestazione delle emozioni, i ragazzi hanno bisogno di essere abituati alle emozioni e riconoscerle, siano esse positive o negative. Uno dei problemi alla loro crescita che spesso riscontriamo e' quello legato alle relazioni". Cosi' all'agenzia Dire la dirigente dell'ITE 'Piria' di Reggio Calabria, Ugo Neri. "La stanza delle emozioni e' un'esigenza ancora piu' forte e pregnante - ha aggiunto il dirigente Neri - perche' lo sviluppo delle nuove tecnologie ha posto un isolamento rispetto ai rapporti interpersonali e quindi vengono meno certe dinamiche emozionali dei ragazzi". "Offrirgli questo supporto credo sia un punto di svolta e consapevolezza da parte della scuola". Ha concluso il dirigente scolastico dell'ITE Piria.

"È un importante punto di partenza, bisogna emozionarsi per godere della propria vita, guai chi vive senza emozioni. Sono felice che la sensibilita' dei dirigenti scolastici, degli insegnati abbiamo travolto in senso positivo gli alunni che si sono anche proposti di realizzare degli oggettini di Natale da mettere in vendita in occasione dell''Happy Run for Christmas' di domenica 2 dicembre a Reggio Calabria. Un evento che organizzo ogni anno per regalare un sorriso, creare inclusione e raccogliere fondi per offrire nuove opportunita' di vita a soggetti disabili svantaggiati economicamente. I ragazzi su questi temi dimostrano grande attenzione". Cosi' all'agenzia Dire ha dichiarato Giusy Versace, parlamentare, madrina dell'inaugurazione delle 'stanze delle emozioni' in 12 scuole a Reggio Calabria. "In queste stanze ci saranno dei momenti di incontro e ascolto - ha aggiunto Versace - dove si potranno trovare nuove opportunita' per opprimere rabbia e frustrazioni e tirare fuori solo cose belle. Mi auguro che anche altri Istituti scolastici prendano esempio da questo e sono felice che molte scuole del reggino hanno adottato questo progetto. Al Piria ho voluto donare una stampa che mi ritrae e a cui tengo molto. Si tratta della gara dell'Europeo di atletica leggera durante la quale ho vinto una medaglia d'argento e di bronzo, dietro la quale c'e' fatica, sudore". "Mi piace l'idea che i ragazzi guardando quella foto, possano pensare che ce l'ho fatta io, possono riuscirsi anche loro". Ha concluso Giusy Versace. (Dire)