"È un quadro inquietante quello che emerge dalla lettura delle motivazioni del processo "Gotha", contro i vertici delle cosche della 'ndrangheta a Reggio Calabria, che conferma quello che da anni denunciamo con il nostro Rapporto Ecomafia: la 'ndrangheta si è fatta istituzione ed è capace di orientare lo sviluppo del territorio, arrivando a condizionare le scelte degli enti locali". Così Stefano Ciafani e Francesco Falcone presidenti, rispettivamente, di Legambiente nazionale e Legambiente Calabria, commentano le motivazioni – depositate nei giorni scorsi – del processo abbreviato "Gotha", grazie alle quali è possibile ricostruire gli ultimi trent'anni di storia criminale a Reggio Calabria e provincia.

"L'ombra lunga della 'ndrangheta nell'area del reggino – proseguono gli esponenti di Legambiente - appare purtroppo ancora una presenza costante, rivelata anche in altri procedimenti giudiziari, grazie alla sua capacità di infiltrarsi e inquinare vari settori: economico, politico e sociale. È questa morsa che va spezzata. Il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine da solo non basta, serve l'impegno di tutti per arrestare questa deriva e restituire il territorio ai cittadini".

