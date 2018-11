Reggio, Caracciolo (FI) su Scuola Media Ugo Foscolo: “Quando sarà riconsegnata alla Città?”

Quando sarà riconsegnata alla Città la scuola media Ugo Foscolo? Quando termineranno i lavori di consolidamento strutturale della scuola? Anzi quando riprenderanno i lavori interrotti ormai più di quattro mesi fa?

Questi alcuni interrogativi presentati al'Amministrazione Falcomatà mediante una interrogazione a risposta scritta da parte del capogruppo di Forza Italia Mary Caracciolo.

Appare impensabile che ancora oggi non siano stati conclusi i lavori di consolidamento iniziati nel 2015, finanziati in parte con soldi regionali, volti a restituire alla città un istituto storico.

In un momento di grave crisi strutturale delle scuole occorrerebbe accelerare la conclusione dei lavori della scuola media della zona sud della Città. Ed invece oggi è sotto l'occhio di tutti l'ennesimo cantiere abbandonato da questa amministrazione, che ha dimostrato nei fatti la poca attenzione verso la tematica fondamentale dei diritti dei bambini.

In questi anni abbiamo assistito solo a molte parole volte a sottolineare l'importanza di un consolidamento strutturale delle scuole frequentate dai piccoli cittadini di Reggio Calabria, ma aldilà degli spot nulla in realtà è stato fatto.

Ciò che appare incredibile è che allorquando si ha un importante intervento strutturale invece di accelerare la conclusione dei lavori ci si permette il lusso di lasciare il cantiere sine die abbandonato.

Auspichiamo quindi in una ripresa dei lavori che possa condurre ad una celere conclusione della scuola da restituire alla cittadinanza, perché come è noto i cantieri lasciati in stato di abbandono provocano danni tragici ed irreversibili come abbiamo potuto purtroppo già tristemente constatare.