Condofuri (RC), incendiato camion ditta autotrasporti. Ventuno associazioni promuovono un corteo

"Gli eventi criminali accaduti la sera del 20 novembre, un camion della ditta di autotrasporti Paolo Manti e un'auto privata incendiati nel cuore del nostro paese, vicino finanche il Commissariato di P.S., ad un orario in cui ancora tante persone si trovano a percorrere proprio quella via, ci raccontano ancora una volta la povertà morale e umana dello strato sociale che alimenta il pensiero e l'azione della malavita organizzata e di quanti si macchiano di tali fatti delittuosi. Di fronte a tutto ciò, tante organizzazioni hanno deciso di alzare la loro voce per rompere questo silenzio che, altrimenti diventerebbe 'assordante', affinché quanto accaduto non passi inosservato e cada nell'indifferenza. Ciò che non è normale non può passare come normale nelle coscienze di tutta la popolazione. Le Associazioni, quindi, fanno appello all'intera Comunità perché, unita e solidale, si ritrovi nei valori della legalità, della partecipazione democratica e della giustizia sociale; fanno appello a ciascun cittadino esortandolo a coltivare il proprio senso di responsabilità, condannando con fermezza e chiarezza ogni gesto criminale che possa minare un percorso di crescita economica, culturale e sociale. Le riflessioni, scaturite dall'incontro di lunedì 26 novembre, tenutosi presso il Centro Giovanile "P. Valerio Rempicci", al quale hanno partecipato tutte le Associazioni impegnate nel paese, hanno unanimemente fatto emergere il bisogno di organizzare una manifestazione pubblica di solidarietà alle vittime e di condanna collettiva dell'atto incendiario di natura criminale. Tale evento, che si terrà a Condofuri Marina, sabato 1 dicembre, inizierà alle ore 17.30 con il ritrovo dei partecipanti presso la Piazza Regina Pacis, al centro del paese, e proseguirà, in corteo, fino al luogo dell'attentato dove si concluderà simbolicamente davanti alle carcasse dei due automezzi distrutti. I Promotori dell'iniziativa si rivolgono, pertanto, all'intera cittadinanza condofurese, alle Istituzioni, al mondo della Scuola, agli imprenditori, affinché siano presenti numerosi in questa occasione per dimostrare come insieme il cammino di cambiamento si possa rafforzare su ogni fronte, senza subire alcun rallentamento, anzi trovi, proprio nella manifestazione pubblica dello sdegno popolare verso tali vili atti delinquenziali, nuova linfa e vitalità. Infine si confida sul prezioso lavoro delle Forze dell'Ordine e della Magistratura affinché, in tempi brevi, si faccia piena luce su tali accadimenti". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'associazione "La Nostra Valle Onlus".

Organizzazioni presenti alla riunione di lunedì 26 novembre 2018 tenutasi presso il Centro Giovanile "P. Valerio Rempicci" di Condofuri Marina.

1. Associazione ADSPEM

2. Associazione Colorando

3. Associazione Grecanica Trekking

4. Associazione Musicale Cumelca

5. Associazione Libera

6. Associazione L'Infanzia di Tom

7. Associazione Musicale Kardhia

8. Associazione Sentieri d'Aspromonte

9. Associazione Sportiva La Nostra Valle

10. Centro Giovanile Rempicci

11. Comitato Eventi Ikondò

12. Comitato Civico Pro Condofuri

13. Comitato Scuola Sempre Presenti

14. Fraternità Marianiste Condofuri

15. Gruppo Archeologico Valle dell'Amendolea

16. Istituto per la Famiglia Condofuri Sezione 55

17. Laboratorio Civico Impegno per Condofuri

18. Movimento per la Difesa Ambientale di Condofuri

19. Pro Loco Condofuri

20. Cooperativa Tutela dell'Aspromonte

21. Cooperativa La Nostra Valle