Reggio, ancora una intimidazione in pieno centro: in fiamme il "New Lady Coffee Club Kavè"

Ancora un atto intimidatorio nel centro storico della città di Reggio Calabria. La scorsa notte, un incendio di natura dolosa, secondo quanto si apprende, ha interessato l'attività commerciale "New Lady Coffee Club Kavè", ubicato in via Orange.

A seguito dell'episodio,si terrà in Prefettura , nel pomeriggio di domani, una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia.

"All'incontro, finalizzato all'attenta analisi della vicenda, parteciperanno - si legge in una nota della prefettura di Reggio - il Questore e i rappresentanti del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Nell'immediatezza dell'episodio delittuoso, sono già state disposte adeguate misure di vigilanza nei confronti degli interessati".