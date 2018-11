Villa San Giovanni (RC), Amministrazione Comunale accoglie il Vice Questore Maria Antonietta Curtolillo

Il sindaco Giovanni Siclari, unitamente al presidente del Consiglio Antonino Giustra e tutta l'amministrazione, da il benvenuto alla nuova dirigente del Commissariato di Polizia di Villa San Giovanni, il Vice Questore Dr.ssa Maria Antonietta Curtolillo.

«Alla nuova Dirigente del commissariato di Villa San Giovanni va il nostro caloroso benvenuto – ha dichiarato Siclari - Sono certo che, soprattutto grazie all'esperienza maturata sul campo, saprà essere incisiva sul nostro territorio a difesa della legalità nella nostra città, dei nostri concittadini e dell'amministrazione che mi onoro di guidare. Mi riservo di incontrare nella casa comunale la nuova dirigente per darle ufficialmente il benvenuto e presentarle tutta l'amministrazione. Ringrazio di cuore il dottor Filippo Leonardo per l'egregio lavoro svolto in questi anni, grazie al suo costante impegno a Villa è stata garantita sicurezza e stabilità. A lui va il mio sentito ringraziamento nella consapevolezza che la città di Como, che avrà la fortuna di accoglierlo, troverà professionalità e competenza sotto il profilo lavorativo ma anche una grande umanità che ha sempre contraddistinto l'operato del dottor Leonardo».