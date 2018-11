Siclari (FI): "Bene Aeroporto dello Stretto negli standard europei"

«La notizia che l'aeroporto "Tito Minniti" risponde pienamente agli standard europei richiesti, con bollino di certificazione Enac, non può che rappresentare una grande notizia, per la quale va dato atto al presidente Sacal, Arturo De Felice». Lo afferma il senatore di Forza Italia, Marco Siclari, che rivolge un plauso all'ex prefetto per l'attività compiuta in favore dell'aeroporto dello Stretto. «Ora - prosegue Siclari - sarà fondamentale programmare un serio piano industriale per il futuro dello scalo reggino. I voli odierni, per la verità, rappresentano solo il minimo indispensabile per un aeroporto come quello di Reggio. Ho sollecitato per mesi l'attenzione di Sacal verso gli scali di Crotone e Reggio Calabria e continuerò a farlo ogni giorno fino a quando la città non avrà un piano industriale in grado di potenziare la naturale vocazione turistica che oggi oltretutto non trova attenzione nemmeno dall' attuale amministrazione comunale». Siclari annuncia poi l'intenzione di incontrare presto De Felice «per conoscere la volontà della Sacal rispetto al rilancio degli scali calabresi su scala europea».

