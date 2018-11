Reggio, al Grande ospedale metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” mammografo digitale con tomosintesi

Il Grande ospedale metropolitano 'Bianchi-Melacrino-Morelli' di Reggio Calabria si e' dotato di un mammografo digitale con Tomosintesi, gia' attivo nel presidio ospedaliero 'Morelli' di Viale Europa, che permette 50 prestazioni diagnostiche a settimana. Lo strumento permettera' una piu' efficace prevenzione e lotta al cancro. "La mammografia - specifica la direzione generale del Gom di Reggio Calabria - e' allo stato attuale il cardine diagnostico per la prevenzione del cancro al seno, una malattia in costante aumento, anche tra le giovani donne, tuttavia sempre piu' curabile grazie al miglioramento delle terapie e alla maggiore sensibilita' al tema della diagnosi precoce". "Grazie all'utilizzo di tecnologia di ultima generazione (Tomosintesi), che permette uno studio stratigrafico della mammella e dunque di accertare tumori al seno anche in fase precocissima, il risultato diagnostico sara' piu' efficace rispetto alla mammografia convenzionale". (Dire)

