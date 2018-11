Roccaforte del Greco (RC): aggiudicato appalto per ampliamento del wi-fi pubblico comunale

"Il comune di Roccaforte del Greco, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, denominato "Interventi per la crescita Digitale di Roccaforte del Greco", determina n. 85 del 7/11/2018, visti i tempi ristretti concessi dalla regione Calabria per la rendicontazione dell'intervento, ha provveduto nei giorni scorsi attraverso il responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva, Giandomenico Romeo, alla aggiudicazione definitiva dell'appalto alla società TELECOM ITALIA S.p.A., attraverso l'attivazione di una trattativa diretta sul M.E.P.A. La Regione Calabria - dipartimento 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari, a seguito dell'Avviso pubblico di cui al DDG n. 3168 del 11/04/2018, con decreto del dirigente di settore n. 341457 del 10/10/2018 ha concesso all'Ente nell'ambito del PSR Calabria 2014/2020 un finanziamento di 39mila 515,60 euro richiesto per la realizzazione del progetto denominato "Interventi per la Crescita Digitale nelle Aree Rurali" per l'annualità 2018. L'intervento denominato "misura 7.3.2." consente alle amministrazioni comunali delle aree rurali di implementare le tecnologie informatiche allo scopo di ampliare la capacità di fruizione dei servizi digitali da parte dei cittadini, favorendo così l'accesso alla fornitura di servizi pubblici on line, con l'obiettivo di colmare il ritardo nell'utilizzo delle tecnologie informatiche".

"Nello specifico, l'intervento finanzia investimenti per l'ampliamento del servizio di wi-fi pubblico comunale (hot spot WIFI nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione); lo scopo dell'investimento è quello di rendere pienamente interattivi i siti web delle pubbliche amministrazioni ed aumentare così il numero e la qualità dei servizi di e-government offerti. La Regione Calabria, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale ha inteso sostenere attivamente i piccoli comuni calabresi, offrendo loro una notevole boccata d'ossigeno per affrontare interventi volti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni e fronteggiare l'isolamento e lo spopolamento delle aree rurali, tramite l'implementazione dei servizi di base. Con il bando del PSR attivato ha inteso puntare a favorire gli investimenti in infrastrutture materiali, necessarie per lo sviluppo dei territori, e gli investimenti in infrastrutture digitali, indispensabili, al giorno d'oggi, per velocizzare e rendere trasparenti i processi delle pubbliche amministrazioni e per rendere maggiormente fruibili i servizi da parte dei cittadini, attraverso le tecnologie digitali. In un momento tanto delicato per le pubbliche amministrazioni, le risorse del PSR risultano dunque di notevole importanza". E' quanto si legge in una nota del sindaco di Roccaforte del Greco (RC) Domenico Penna.