Il comune immobile

di Nino Mallamaci* - La Legge 56 del 2014, all'art. 1, comma 2, recita: " Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta ... con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;...." Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, all'art. 3, comma 2, recita: "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo".

Ora: è necessario porre l'attenzione sul dettato normativo per capire che il Comune e la Città metropolitana di Reggio Calabria non possono rimanere inerti davanti all'enorme problema del blocco della circolazione irrisolto ormai da diverso tempo?

A parte qualche meritoria ma improduttiva presa di posizione di un assessore, l'ente al quale è deputata la cura degli interessi generali della comunità reggina sta subendo passivamente una situazione che non genera soltanto disagi per gli automobilisti che si muovono verso e all'interno della città, ma determina inevitabili contraccolpi per il suo tessuto economico e commerciale in particolare.

L'inerzia attuale segue, per di più, a una totale mancanza d'iniziativa nella fase di preparazione dell'intervento dell'Anas sulla tangenziale. Già allora, invece di aspettare i soliti appelli al Prefetto, che si pone come il vecchio Podestà assumendo una funzione di supplenza meritoria ma debordante per un Organo non elettivo, il sindaco, la giunta, il consiglio comunale avrebbero dovuto agire per programmare al meglio un'operazione tanto invasiva. Ad esempio, avrebbero dovuto chiedere, e se necessario imporre, modalità di esecuzione che tenessero conto della peculiarità di un collegamento stradale che non ha alternative valide. Il lavoro notturno, nelle ore di minor fruizione; l'impiego di una forza lavoro al massimo delle possibilità; l'utilizzo di strumenti e macchinari in grado di accelerare i tempi. Un tavolo tecnico amministrativo avrebbe potuto e dovuto preparare il terreno per un cantiere che sta facendo letteralmente impazzire la città e l'intero comprensorio. E la situazione non potrà che peggiorare se si pensa che sono in procinto di partire i lavori di rifacimento delle più importanti arterie del centro della città, e che, col mese di dicembre, inizierà un periodo in cui, per fortuna, gli esercizi commerciali vivranno la migliore stagione per la loro attività. Se non si interverrà in qualche modo, sia pur tardivamente, anche da questo punto di vista i contraccolpi si faranno sentire pesantemente, a maggior ragione su un comparto già in grave stato di sofferenza in ragione della situazione economica generale.

Io ritengo non sia troppo pretendere, da chi governa la città, una maggiore attenzione, anche, ad esempio, sulla questione della raccolta dei rifiuti, con la differenziata partita senza la necessaria preparazione per individuare a priori i cittadini incivili che, non essendo mai stati censiti, avrebbero riempito gli spazi pubblici, del centro e soprattutto delle periferie, di ogni genere di rifiuti.

Mi auguro sinceramente che si agisca, almeno ora, per evitare che i mesi di dicembre e gennaio passino alla storia come quelli del traffico impazzito, della monnezza per le strade e della debacle del commercio.

* Avvocato e scrittore