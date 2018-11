Reggio, realizzare un cartone animato a scuola: avviata partnership tra il Liceo “Vinci” e la casa di produzione “Gruppo Alcuni”

Il Liceo L. da Vinci" promuove il progetto sperimentale extrascolastico "SCUOLANIMATA", finalizzato all'acquisizione delle tecniche di animazione per la realizzazione di cartoni animati in 2D con produzione finale di un cartone animato con l'ausilio delle tecniche informatiche e con opportunità di lavoro garantita agli studenti maggiorenni particolarmente capaci nella produzione di animazioni.

Nei locali del Liceo verrà realizzato un laboratorio permanente, un'impresa di produzione di cartoni animati, seguito dai docenti referenti Antonino Sergi, Domenica Strano e Maria Luisa Plutino (già formati dalla casa di produzione) e supervisionato dai fratelli Manfio, fondatori del "Gruppo Alcuni", una tra le maggiori e più importanti case di produzione di cartoni animati d'Europa. Il progetto è indirizzato agli studenti del Liceo che hanno conoscenze di base del computer, abilità manuale nel disegno e motivazione ad apprendere. Verranno utilizzate risorse strumentali (computer, scanner, tavolo luminoso da disegno, LIM, proiettore), software (Photoshop, Director MX). Gli studenti attraverso una sofisticata strumentazione acquistata dalla scuola e dei tutorial forniti dalla Casa di Produzione, saranno accompagnati dai loro docenti nell'utilizzo del programma di animazione.

Per gli studenti inseriti nel progetto è previsto anche un percorso formativo intensivo di tre giorni (antimeridiano e pomeridiano) tenuto da personale qualificato inviato della scuola dei fratelli Manfio.

Gli studenti maggiorenni inseriti nel percorso e riconosciuti dai fratelli Manfio particolarmente predisposti, laddove lo desiderino e conclusi gli studi liceali, potranno collaborare con il Gruppo Alcuni nella realizzazione di parti di animazione che poi entreranno nelle produzioni televisive o cinematografiche della Casa diffuse in tutto il mondo.

La Dirigente del liceo L. da Vinci, Giuseppina Princi, non nasconde la soddisfazione per l'avvio del progetto: "Si tratta di offrire agli studenti l'opportunità di arricchirsi nei linguaggi artistico-digitali, di acquisire competenze trasversali, di scoprire le loro attitudini e di offrire loro la possibilità di essere conosciuti e apprezzati per il loro talento e di essere beneficiari, conclusi gli studi liceali, di un eventuale rapporto di lavoro in loco senza doversi allontanare dalla nostra amata terra".

Il Gruppo Alcuni collabora con le Nazioni Unite, UNESCO Venice Office e FAO e Rai Fiction e ha prodotto anche trasmissioni televisive come "Ciak Junior", esportato in ventotto paesi con più di 500 film realizzati.