Palmi (RC), Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi”: ecco la campagna di sensibilizzazione #Seiofossi

Anche quest'anno, la Scuola Superiore di Psicologia Applicata "G. Sergi" si occuperà di violenza contro le donne. La novità, rispetto agli anni precedenti, sta nella Campagna di sensibilizzazione #SEIOFOSSI,ideata in collaborazione con le locali sezioni palmesi di Lions, Fidapa, Soroptimist, Convegni di Cultura Beata Maria Cristina e Amnesty International – Gruppo 242.

L'idea nasce da una semplice domanda: siamo in grado di immaginare ciò che realmente si prova quando ci si trova in una situazione violenta, qualunque sia il ruolo che, consciamente o inconsciamente, ognuno di noi potrebbe avere? Quali sarebbero le nostre emozioni, le nostre reazioni, i nostri obblighi e doveri, i nostri diritti e le nostre pretese se ci trovassimo faccia a faccia con la violenza? Se fossimo noi la vittima stessa, o un genitore, l'amico, l'insegnante, il vicino di casa, come ci comporteremmo?

#SEIOFOSSI nasce proprio per riflettere e capire insieme cosa farebbe ognuno di noi in una di queste situazioni, per accrescere la consapevolezza della gravità del fenomeno e, anche, per imparare a reprimere condotte sbagliate.

La campagna è aperta a tutti e segue poche e semplici regole

· indossare una maglietta bianca con la scritta #SEIOFOSSI ed elaborare una frase che indichi cosa si farebbe, se si fosse nella situazione indicata, per es.: "Se io fossi la madre della vittima, farei...";

· scattare una foto o girare un brevissimo filmato;

· inviare tutto via email, specificando nell'oggetto Campagna #seiofossi;

Le foto e i video saranno postati sulla pagina Facebook della Scuola "G. Sergi".

Alla campagna #SEIOFOSSI è legato un concorso, destinato agli allievi degli Istituti Superiori di Secondo grado del territorio.Maggiori informazioni sono riportate nell'allegato al presente comunicato e sul sito www.scuolapsicologia.it