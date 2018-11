Reggio, ecco il nuovo studio di pratica e registrazione dell’associazione musicale “Mediterranea”

L'Associazione Musicale Mediterranea, attiva a Reggio Calabria dal 2003 con l'intento di contribuire alla divulgazione e allo sviluppo della cultura musicale, ha impreziosito la sua struttura con un nuovo studio di pratica e registrazione.

L'attività dell'associazione, che si svolge sul piano didattico -formativo e concertistico - seminariale, ha come fondamento la partecipazione attiva degli associati, coinvolti in momenti di aggregazione e partecipazione attiva alle iniziative. Questa nuova struttura, nasce innanzitutto con lo scopo di fornire agli studenti dei numerosi corsi organizzati dalla Meditirerranea la possibilità di testare ed allenare le proprie capacità in ensemble in un ambiente progettato per ottenere una resa acustica ottimale, ma è aperto anche ai musicisti reggini che non frequentano i corsi e che hanno necessità di uno spazio attrezzato, sicuro e acusticamente performante in cui esercitarsi o in cui ovviamente registrare le proprie performance con un'attrezzatura professionale.

Il nuovo studio di registrazione della Mediterranea è stato realizzato con materiali di prima scelta, tutti certificati per resa ed isolamento acustico, è servito da impianti a norma e mette a disposizione dell'utenza una strumentazione completa e di altissima qualità.

Per informazioni visitare la pagina facebook https://www.facebook.com/mediterraneamusica/ o il sitowww.mediterraneamusica.it