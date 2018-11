Premier Conte a Reggio Calabria, Tripodo (Gd): "Calabria non ha bisogno di inutili passerelle"

"Impalpabile, insignificante, inefficace. La visita del Presidente del Consiglio Conte a Reggio Calabria è stata un'inconcludente passerella priva di contenuti. Nessuno spunto, nessuna soluzione, nemmeno il lontano barlume di un provvedimento pensato o ragionato con l'intento di incidere minimamente nella vita quotidiana dei reggini e dei calabresi. Praticamente una candelina accesa a mezzogiorno in una giornata estiva di pieno sole. In una parola: inutile.

Abbiamo atteso fino a sera nella speranza di poter leggere dalle agenzie una dichiarazione vagamente significativa. Abbiamo voluto aspettare il giorno successivo per leggere con attenzione le analisi dei cronisti che hanno tentato, con difficoltà, di raccontare il viaggio del premier.

Pensavamo che qualcosa ci fosse sfuggito. Invece no. Il niente. Il vuoto pneumatico, il nulla cosmico. A 48 ore dalla visita lampo del Presidente del Consiglio a Reggio Calabria, non possiamo che affermare l'assoluta inutilità della sua presenza. I giornali hanno fatto fatica perfino a fare un titolo sulle poche e confuse battute che Conte ha rilasciato prima di andar via dopo un paio di giri in elicottero.

Il premier si è limitato a fotografare, peraltro in maniera del tutto superficiale, la realtà calabrese, mettendo insieme con difficoltà una sequela di affermazioni preconfezionate e di luoghi comuni che ci lasciano sinceramente sbalorditi.

In Calabria c'è la 'ndrangheta. C'è la disoccupazione. Tanti giovani sono costretti a partire. In Calabria mancano le infrastrutture. Grazie Premier, grazie Conte. La sua analisi è illuminante. Senza di lei non ci saremmo mai accorti delle brillanti conclusioni alle quali è addivenuto. Aspettiamo con ansia e trepidazione la sua prossima visita per scoprire le nuove e sconvolgenti rivelazioni che intenderà offrirci.

Ma è certo che sia utile spendere i soldi dei contribuenti per organizzare vuote passerelle, praticamente gite turistiche con scorta al seguito, nelle terre del sud?". Lo afferma in una nota Katya Tripodo, Segretario Metropolitano Giovani Democratici Reggio Calabria