Sabato24 novembre e domenica 25 novembre Torino è stata sede della quindicesima edizione del Forum del Libro- Passaparola, l'appuntamento nazionale itinerante che ogni anno sceglie un capoluogo diverso per riflettere sulla lettura, promuovere la cooperazione di tutti gli attori della filiera del libro e di incentivare sempre una più radicata cultura del libro e della lettura. Nelle due giornate organizzate dall'associazione Forum del libro con il sostegno del Cepell Centro per il libro e la lettura del MiBaC e del Comune di Torino ed il patrocinio dell'Anci Associazione Nazionale Comuni d'Italia, si sono svolti dibattiti, letture e workshop sul tema " La città legge ": un'occasione per ragionare sulle forme di progettazione ed i fenomeni di aggregazione intorno ai libri che si realizzano nelle città e nei territori e per immaginare nuovi progetti di cooperazione sul fronte della lettura e per riflettere sulla lettura come bene collettivo e sociale da condividere. Nella prima giornata sono stati anche raccontati i progetti di alcuni dei comuni vincitori del bando " Città che legge 2017" del Cepell , tra questi anche quello del Comune di Rosarno coordinato dalla Cooperativa Kiwi composta da Erica Astolfi, Angelo Carchidi, Francesco Gaglianese, Maria Carmela Greco ed Ettore Guerriero. A presentare il progetto Erica Astolfi , che ha illustrato come è nato il progetto a Rosarno. Presupposti per partecipare al bando erano per il Comune il possesso della qualifica di Città che legge e l'aver sottoscritto o l'impegno a sottoscrivere il Patto locale per la lettura. Quest'ultimo nel settembre del 2017 , promotrice l'assessore Caterina La Torre è stato sottoscritto a Rosarno da istituzioni, associazioni e scuole. Il progetto è stato l'unico ad avere a livello nazionale il punteggio di 100/100 ed è risultato vincitore anche del corso di Biblioraising a cura della Scuola Romana di Fundraising.it che il Cepell metteva a disposizione dei progetti vincitori risultati più meritevoli. Il progetto concepito per uscire fuori dai luoghi deputati tradizionalmente alla lettura e per avvicinare ai libri gli adolescenti ha coinvolto i ragazzi del Liceo Scientifico R. Piria che hanno scelto, tra una rosa di quaranta libri, i quattro libri ai quali dare vita con quattro quartieri della città e quattro associazioni CGS ,Family Team, Los Paisanos ed Oratorio Madonna di Fatima. Le associazioni con i ragazzi hanno promosso eventi legati alla promozione della lettura nei quartieri. Dalla lettura si è poi passati all'ideazione di un gioco di carte narrativo -collaborativo con la partecipazione attiva ai laboratori di tre illustratori : Francesco Manenti, Giada Monsalves e Michelangelo Rossato . Ideazione che ha visto la preziosa collaborazione di Romina Nesti di Tuo Museo impresa sociale in un workshop formativo dedicato alla gamification con i ragazzi e le associazioni che ha consentito di creare personaggi, luoghi, oggetti, emozioni, eventi ed azioni tratti dai libri selezionati unitamente al libro Kiwi Deliziosa Guida di Rosarno. E' stato così realizzato un colegamento tra il racconto dei libri ed il racconto della Città di Rosarno. Il gioco di carte sarà stampato nel mese di dicembre e costituirà l'output finale del progetto. Il progetto per la sua innovatività avendo legato la lettura al gioco, creando nuove reti è stato accolto con entusiasmo da parte delle Istituzioni e del pubblico presente alla presentazione a Torino da parte della Cooperativa Kiwi. " Play La Città è un libro è un progetto che promuove la lettura ed anche la città di Rosarno al di fuori del territorio, al di là degli stereotipi, a dimostrazione che anche piccole realtà hanno energie positive ed innovative che possono cooperare per far si che la lettura sia un bene comune condiviso" . Questo il messaggio di cui si è fata portavoce a Torino la Cooperativa Kiwi anche a nome del Comune di Rosarno.

Dettagli Creato Domenica, 25 Novembre 2018 17:55