Reggio: all'Istituto "Carducci-da Feltre" la settimana dello studente

"Lo studente al centro di tutto!". Da questa prospettiva nasce la scelta del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Carducci-V. da Feltre" di Reggio Calabria, prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro, di volere ancora una volta, come ormai da ben otto anni, proporre l'iniziativa de "la Settimana dello studente".

L'intento della Dirigente è sempre più quello di garantire agli allievi un'esperienza innovativa e rivoluzionaria, atta a soddisfare i bisogni formativi degli alunni attraverso l'adozione di una didattica alternativa a quella tradizionale.

La prof.ssa Manganaro, insieme al personale docente di tutto l'Istituto, intende far corrispondere l'aggettivo "alternativo" all'idea di un netto cambiamento dei codici comunicativi da usare con le giovani generazioni. Tra il 26 e il 30 novembre 2018, i giovani allievi delle quinte classi della scuola Primaria e quelli dell'intera scuola Secondaria di I grado dell'Istituto andranno a scuola di Legalità, Educazione Ambientale, Arte, Igiene, Salute, Sport....

Le uscite presso il palazzo del Consiglio Regionale, la Pinacoteca, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Museo e i siti archeologici cittadini saranno realizzate per il consolidamento nei ragazzi del senso di identità e di appartenenza al proprio territorio e per compiere un nuovo passo per la promozione di una scuola coinvolgente e interattiva.