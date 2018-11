Gli studenti di Giurisprudenza ed Economia di Reggio Calabria allo Youth Parliament a Bruxelles

Si è conclusa qualche giorno fa una settimana intensa e ricca di impegni per gli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria.

In ben 92, divisi in due turni, sono partiti alla volta di Bruxelles, grazie alla terza edizione del "viaggio-studio nella capitale dell'Unione europea" organizzata dal Movimento Contaminiamo i Saperi, in collaborazione con il MICHR ed il Master internazionale in diritto privato europeo. Un'iniziativa straordinaria che ha consentito negli ultimi 3 anni a centinaia di ragazzi calabresi di visitare le istituzioni europee, e che è stata considerata meritevole di un importante riconoscimento da parte del Parlamento europeo, il quale ha finanziato la partecipazione degli studenti della Mediterranea allo "Youth Parliament".

E così, accanto ad un primo gruppo che il 15 novembre ha potuto visitare il Consiglio dell'Unione europea ed il Parlamento europeo accompagnato dal funzionario dott. Alfredo Alagna e con gli interventi programmati di quattro brillanti laureati iscritti al Master del DiGiES, 27 studenti dell'Ateneo reggino, scelti in base al curriculum e alle competenze linguistiche, hanno costituito, il 19 novembre, insieme a circa 800 giovani dei vari Paesi dell'Unione, il "Youth Parliament" (http://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2018/11/19/giovani-parlamentari-a-bruxelles-a-maggio-votiamo_39b10a55-7d25-4fa2-8534-2f17da975087.html?fbclid=IwAR2Z3PmaKID0Wvcq-xu0li82evq1IaX9ZUF5dAbw0jAgH6BlwT2ZW26qJ_A).

L'evento, trasmesso in diretta mondiale, ha consentito a tutti i partecipanti di lavorare, suddivisi in gruppi, attorno a vari tavoli tematici relativi a questioni di centrale importanza per l'Europa: gli investimenti tecnologici in campo culturale, le smart cities ed il trasporto pubblico, la promozione di stili di vita plastic-free, e così via.

Dopo la discussione in aula si è proceduto alla votazione da parte dei "giovani parlamentari" di sole 3 proposte legislative, che saranno prese in considerazione dal presidente del Parlamento europeo Tajani ed inserite all'interno del dibattito della prossima riunione del PE.

Dell'esperienza indimenticabile vissuta a Bruxelles dagli studenti della "Mediterranea" si discuterà giovedì 29 novembre p.v., presso il DiGiES, in occasione della cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione, alla presenza del Direttore, prof. Massimiliano Ferrara, convinto sostenitore dell'importanza della mobilità degli studenti e della internazionalizzazione del Dipartimento.



Interverrà, oltre al prof. Angelo Viglianisi Ferraro, Delegato Erasmus del DiGiES e responsabile del viaggio a Bruxelles, la dott.ssa Mia Magli, Dottore di ricerca presso le Università di Bologna e Strasburgo e ora impegnata a tempo pieno in seno alla Commissione europea, che fornirà ai ragazzi una serie di informazioni utili circa le opportunità di svolgere stage e tirocini alle istituzioni europee.

Con l'occasione verrà formalmente presentata la terza edizione del Master internazionale in diritto privato europeo, che intende coinvolgere docenti e studenti di varie parti d'Europa e dell'America Latina.