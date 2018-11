Reggio, manifestazione sulla sicurezza nelle scuole all’Istituto di Istruzione Superiore “A. Righi

Gli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Righi" di Reggio Calabria hanno risposto alla giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole al fine di ricordare le vittime di incidenti avvenute tra i banchi di scuola.

Il prestigioso Istituto che vede al suo interno gli indirizzi Costruzione Ambiente e Territorio, Aeronautico e Biotecnologie Sanitarie oltre ad organizzare un dibattito sulle problematiche legate alla sicurezza e prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico ha inaugurato con un "clic" un sito, realizzato dagli studenti, finalizzato alla prevenzione dei rischi.

Iniziativa fortemente voluta dalla dirigente Maria Daniela Musarella e portata avanti dal corpo docente il quale, attraverso il professore Francesco Morena, Responsabile sicurezza dell'Istituto e alla professoressa Paola Nasti, direttore del Dipartimento Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio, ha portato avanti progetti e proposte concrete finalizzate a dare un contributo fattivo alla problematica.

È necessario, ha detto la dirigente Musarella in apertura dei lavori, che i giovani e soprattutto i giovani studenti, oltre a prendere consapevolezza dei rischi, siano propositivi e capaci di dare al presente risposte tangibili. Il portale realizzato, ha sottolineato, dimostra come l'impegno produce risultati capaci di essere disseminati sulla rete ed essere così di sostegno a quanti vorranno documentarsi sulla tematica che vede come punto di riferimento la salvaguardia della vita.

Così con un "clic" la dirigente ed i professori Francesco Morena e Stefano Costantino, che hanno seguito gli studenti nella realizzazione del portale, hanno dato il via alla pubblica consultazione.

Questo alla presenza della fitta "squadra" di relatori invitati per l'occasione. In prima linea la prof.ssa Consuelo Nava dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria a relazionare sulla "sostenibilità e sicurezza nell'abitare", l'architetto Silvia Lottero dell'Ente Parco Nazionale Aspromonte per far riflettere sull'attuale tema del rischio idrogeologico.

Poi gli architetti Antonio Catanoso dell'Ordine degli Architetti e Antonino Costantino del Comando dei Vigili del Fuoco per sottolineare " il futuro della professione del geometra sui piani di prevenzione".

La prof.ssa Paola Nasti che ha moderato l'incontro ha poi passato la parola al geologo Serena Palermiti, dell'Ordine dei geologi, che ha molto affascinato gli studenti sul tema del dissesto idrogeologico, così come l'ing. Beniamino Scopelliti, responsabile comunale del gruppo di protezione civile e l'architetto Gerardo Pizzone, responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile della Città di Reggio Calabria.

I ragazzi hanno anche presentato progetti di una città costruita con materiali antisismici facendo intravedere, con netta chiarezza, i punti di forza e di debolezza dei diversi modelli.