Minniti a Reggio: “No a vendita beni confiscati, valorizzare utilità sociale”

"Sono d'accordo con le critiche alla vendita dei beni confiscati alle mafie, l'utilizzazione sociale dei beni confiscati alle mafie la considero un elemento fondamentale ed importante". Lo ha detto il senatore Marco Minniti, oggi a Reggio Calabria per presentare il suo libro "Sicurezza E' Liberta'", rispondendo alle domande dei cronisti. "Lo Stato - ha proseguito Minniti - diventa come una sorta di Robin Hood nella impostazione originaria e cioe' toglie i beni ai mafiosi che li hanno accumulati illegalmente e li restituisce alla societa' e li fa diventare un elemento anche emblematico. Come noi sappiamo la questione relativa invece alla vendita e' stata ampiamente discussa nel passato ed ampiamente e' stata messa da parte, il che non significa che non bisogna velocizzare il processo di riassegnazione e su questo si e' lavorato anche nei mesi passati per rafforzare l'agenzia dei beni confiscati in maniera tale da avere tempi piu' rapidi possibili dal momento del sequestro al momento della confisca e poi al momento della riutilizzazione sociale, e tuttavia - ha concluso l'ex ministro dell'Interno - la riutilizzazione sociale e' un elemento cruciale nella lotta contro la 'ndrangheta".

L'ex ministro dell'Interno si è poi soffermato sul futuro della sinistra e sull'attuale momento politico: "Esiste una 'fabbrica della paura, di cui i piu' colpiti sono i ceti deboli, quei ceti di cui la sinistra riformista non ha saputo raccogliere le invocazioni di aiuto. Con queste persone, con chi prende l'autobus o la metro tutte le mattine, la sinistra riformista deve tornare a parlare. Altrimenti sara' perennemente sconfitta e in ritardo, lasciando ampi varchi al nazional-populismo che e' al governo del nostro Paese".

"In questi anni - ha aggiunto Minniti - si sono incrociate due questioni: la recessione economica di dieci anni fa, che ha portato all'espulsione di migliaia di lavoratori dal processo produttivo, facendo montare la rabbia, e l'attacco terroristico dell'Isis, un terrorismo che decide di diventare Stato. Rabbia e paura, dunque si sommano, mentre la sinistra riformista e liberale non coglie questi eventi nella loro giusta dimensione. Non sono valsi granche' i dati statistici per spiegare che in Italia non si stesse vivendo ne' un'emergenza terrorismo, ne' un'invasione da immigrazione. Ma e' altrettanto vero che ad una persona che ha perso il lavoro e che ha i figli disoccupati non si puo' rispondere con i dati statistici ma guardando alle sue difficolta'".