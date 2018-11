Domani a Sant’Ilario (RC) l’evento “Impegno Civile” del laboratorio “Le Muse”

A Palazzo Speziali di S. Ilario, domani, domenica 25 novembre alle ore 18 si terrà una conversazione dal titolo "Impegno Civile", organizzato dal Laboratorio delle Arti e delle Lettere "Le Muse" di Reggio Calabria che trasferiscono il classico salotto pomeridiano domenicale. Si tratta della prima trasferta del nuovo anno sociale. L'evento fuori porta vuole ribadire l'importanza di "illustrare le virtù che formano il vero cittadino e conquistano o mantengono il buon governo".

Saranno presenti Debora Cartisano – coordinamento Libera Locride, Antonio Carneri – consigliere comunale delega alla cultura, Ilario Amendolia – direttore Ed. "Riviera", Federica Roccisano – presidente della Cooperativa Sociale Hermes 4.0. L'incontro vedrà il saluto del primo cittadino Pasquale Brizzi e sarà coordinato dai giornalisti Maria Teresa D'Agostino e Giuseppe Livoti.

I soci Muse saranno presenti nella cittadina della locride dal primo pomeriggio in quanto visiteranno il Museo della Civiltà Contadina ospitato presso la sede del Comune a Palazzo Carbone e riscopriranno i beni artistici e monumentali del territorio.

"E' nel dna de "Le Muse" – dichiara - il presidente Giuseppe Livoti, sin dalla fondazione dell'associazione quasi 20 anni fa, andare a ricercare luoghi inediti o siti deputati, volti alla conoscenza o riscoperta di aspetti poco conosciuti o utili per una narrazione della Calabria che amiamo. In questa ottica si è pensato di riflettere su coloro i quali quotidianamente prestano la loro attenzione al senso civico, alla società da ricostruire, agli ultimi, e lo fanno con i loro ruoli e la loro diversità".