Il ministro cinese Li Bin in visita al porto di Gioia Tauro

Visita istituzionale all'Autorità portuale di Gioia Tauro. In un tour organizzato dalla Regione Calabria, il ministro consigliere per l'Economia e il Commercio della Repubblica popolare Cinese, Li Bin, ha fatto visita al porto di Gioia Tauro.

Ad accogliere la delegazione cinese è stato il Segretario Generale Saverio Spatafora che, nella sala conferenze dell'Autorità portuale, ha illustrato l'infrastruttura portuale ed ha esposto le diverse azioni, programmate dall'Ente, messe in campo per garantire ulteriore sviluppo al principale scalo di transhipment italiano, in un'ottica di implementazione e diversificazione delle attività dello scalo calabrese attraverso il gateway ferroviario, lo scanner mobile, la piattaforma multimediale ed il bacino di carenaggio.

Ad accompagnare la delegazione cinese, anche, il vicepresidente della Regione Calabria, l'assessore Francesco Russo, che ha, altresì, illustrato le numerose opportunità di sviluppo che scaturiranno grazie all'istituzione della Zona Economica Speciale. Dopo la tappa in Autorità portuale, la visita è continuata all'interno dello scalo, per far conoscere da vicino lo scalo e le sue diverse realtà portuali.

Accompagnati dal segretario generale Saverio Spatafora e dall'assessore regionale Francesco Russo, il ministro Li Bin, la sig.ra Xu Yohong e il secondo segretario dell'Ambasciata cinese, Vincenzo Tomini Foresta, hanno fatto visita all'azienda Tonno Callipo Group, accolti dal titolare Pippo Callipo che, recentemente, ha sottoscritto l'atto d'ingresso in un capannone portuale per la ricezione e lo stoccaggio del tonno pinna gialla, prima di trasferirlo per la lavorazione presso i suoi stabilimenti principali di Vibo Valentia.

Si è quindi passati all'interno del terminal contenitori, gestito dalla Med Center Container Terminal, accolti dal dirigente Antonio Orfanò che ha illustrato al ministro cinese le peculiarità dell'attività di trashipment del porto calabrese, che è collegato con 120 porti nel mondo. Successivamente si è giunti presso il terminal auto gestito dalla Auto Terminal Gioia Tauro. A ricevere la delegazione è stato l'amministratore delegato Francesco De Bonis che, nel descrivere l'attività del terminal, ha evidenziato lo sviluppo esponenziale dei traffici del trasporto di autovetture che sta interessando lo scalo calabrese.

Dal canto suo, il ministro Li Bin si è manifestato molto interessato allo scalo calabrese di transhipment e alle sue attività, garantendo quindi il suo diretto coinvolgimento nell'incrementare e sviluppare nuove e ulteriori sinergie con il mercato cinese che è tra i principali di riferimento del porto di Gioia Tauro.