Si è tenuto nella mattinata odierna, presso la Sala Perri della Città Metropolitana, un convegno per celebrare la I Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada, istituita con la legge n. 227 del 29 dicembre 2017.

L'incontro è stato promosso dal Prefetto Michele di Bari nell'intento di ricordare le vittime e promuovere condotte idonee a prevenire il verificarsi di incidenti stradali.

Al convegno sono intervenuti rappresentanti del Comune di Reggio Calabria e della locale Sezione della Polizia Stradale, nonché alunni delle scuole superiori del capoluogo e della provincia.

Nel corso dell'incontro, dopo gli interventi, sono state proiettate significative immagini e interviste a giovani vittime di incidenti, per illustrare i rischi dovuti al mancato rispetto delle norme del Codice della Strada e per rendere omaggio al coraggio ed all'abnegazione degli operatori che quotidianamente se ne occupano.

La disattenzione, il mancato utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza, l'uso improprio del cellulare, la guida in stato di ebbrezza e l'uso di farmaci e sostanze stupefacenti, sono fra le principali cause del verificarsi di incidenti con gravi conseguenze non solo su singoli e famiglie, ma sulla comunità tutta.

Il dibattito che è scaturito con gli studenti ha avuto lo scopo principale di sensibilizzare i giovani sul valore della vita e sull'importanza di diffondere una cultura responsabile, basata sul rispetto delle regole e sull'importanza della prevenzione.