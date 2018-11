Antonimina (RC): alla Casa delle Erbe per l’Albero della salute

Anche quest' anno, perun weekend dell'Immacolata in sintonia con la natura, senza rinunciare alla convivialità, al piacere del buon cibo e all'arricchimento della conoscenza di questa terra speciale e di tutti i prodotti che essa offre, nella magnifica valle di Antonimina, la Casa delle Erbe della Locride invita a due giorni densi di profumi e sapori.Sabato 8 e domenica 9 dicembre, appuntamento con "l'Albero della salute" un evento che vede protagonista una delle piante più preziose del bacino mediterraneo e in particolare dell'entroterra calabrese: l'ulivo.

Nei seimila anni della sua storia, la simbologia di quest'albero è entrata nei miti, nella leggenda e nella letteratura, permanendovi come simbolo di pace, onore, rigenerazione e spiritualità. La fede, soprattutto quella cristiana, ne ha fatto una pianta sacra e anche l'olio che viene dal suo frutto è sacro. Nelle linfe dell'olivo scorrono sostanze attive uniche al mondo, che la scienza sta studiandocon interesse.

Le olive e soprattutto l'oro fluido che se ne trae rappresenta con le sue potenti qualità organolettiche un elemento fondamentale della cultura alimentare mediterranea. Sia le olive che le foglie dell'ulivo sono un coacervo di proprietà benefiche; all'estratto di foglie sono state riconosciute straordinarie proprietà antinfiammatorie, antivirali e antiossidanti che ne fanno alleati naturali della nostra salute.

Nell'incontro organizzato da Marò D'Agostino e dal Circolo Casa delle Erbe e delle Agriculture sarà possibile condividere i vari segreti dell'ulivo, dei suoi frutti e delle foglie. Particolare attenzione sarà dedicata al loro utilizzo nella cucina e nelle preparazioni gastronomiche tipiche o rivisitate in chiave contemporanea.

L'esperta Sabrina Marino risponderà a tutti i quesiti riguardanti l'estratto di foglie. Non mancherà un momento creativo dedicato alla decorazione, nel quale la sobria bellezza delle foglie d'ulivo sarà declinata per l'allestimento di una magnifica tavola di Natale. In programma, com'è consuetudine alla Casa delle Erbe, anche una passeggiata di riconoscimento delle erbe stagionali per apprezzare la ricchezza varietale della flora autunnale ai piedi del monte "Tre Pizzi" e le peculiarità del territorio.

L'Albero della Salute - programma

SABATO 8 DICEMBRE 2018

ore 9.30

_ Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante il ristorante "Il Vulcano" in località Barbaro di Antonimina. Passeggiata a piedi, dal piazzale alla Casa delle Erbe

Osservazione e riconoscimento delle erbe autunnali

acura del Circolo Casa delle Erbe e delle Agriculture

_ Introduzione al tema dell'incontro e visita alla Casa e al giardino della Foresta

_ Bruschette, erbette, fritti e tempura, pranzare con l'oro mediterraneo

a cura del Circolo Casa delle Erbe e delle Agriculture

ore 14.45

_ "L'infuso e l'estratto di foglie d'ulivo":proprietà ed azioni salutari di un prodotto naturale;

a cura di Sabrina Marino

ore 16.15

_ Ora del the e dintorni: la tisana dei quattro fiori, i biscottini della casa e quattro chiacchiere intorno al fuoco; a cura di Marò D'Agostino

DOMENICA 9 DICEMBRE 2018

Ore 9.30

_ Arrivo alla Casa delle Erbe. Accoglienza dei vecchi e nuovi soci e visita alla Casa

_ Magia e bellezza di una pianta sacra: decorare la tavola di Natale con le foglie d'ulivo

a cura di Marò D'Agostino

_ Pane caldo condito earriganato e altre leccornie della antica cucina contadina locale: pranzare con l'oro mediterraneo

a cura del Circolo Casa delle Erbe e delle Agriculture

_ Caffè e relax al Giardino della Foresta

Saluti

· La prenotazione è obbligatoria per poter partecipare.