Melito Porto Salvo (RC), Fidapa celebra la "Giornata mondiale contro la violenza sulle donne"

Il consueto appuntamento della FIDAPA sezione di Melito di Porto Salvo per celebrare "La giornata mondiale contro la violenza sulle donne" quest'anno si svolgerà insieme a tutte le associazioni del Territorio dell'Area Greganica.La proposta della Presidente dott.ssa Patrizia Bognoni è stata accolta con entusiasmo dall'A.I.Par.C (Presidente Lucia Mangeruca) dal CIF (Presidente Anna Rita Foti) e dal Circolo MELI (Presidente Pasquale Pizzi).Nei locali dell'Ex Mercato Coperto di Melito Porto Salvo dopo una breve riflessione a cura dell'Avv.Francesca A.Pensavalle sulla trasversalità di questo fenomeno non legato alle condizioni economiche o al grado di istruzione ci si immergerà nei sentimenti con lo spettacolo teatrale "Femmine e Madri" curato dall'ARS di Filippo Zema,regia di Salvatore Vita con Marina Amedeo,Carmen Marchese,Francesca Zappulla e Roberto Cafarelli,un viaggio nell'universo della donna,nell'anima degli uomini ed in tutti i nostri cuori,insomma da non perdere!.

Dettagli Creato Venerdì, 23 Novembre 2018 12:44