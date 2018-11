Puccio (Pd): "No creazione seconda autorità portuale dello Stretto"

"Alla vigilia dell'arrivo in Calabria del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, giudichiamo necessario e doveroso portare alla sua attenzione le segnalazioni fatte dal presidente della Regione e dai sindaci di Reggio Calabria e Villa San Giovanni sulla paventata costituzione di una seconda autorità portuale in Calabria". E' quanto affermato da Giovanni Puccio, coordinatore Pd area metropolitana Reggio Calabria.

"Condividiamo in pieno le preoccupazioni espresse nella lettera inviate a tutte le autorità nazionali,a partire dal presidente Conte, sui rischi e i pericoli a cui si espone la Calabria nella costruzione di un'autorithy che di fatto avrebbe come prima ripercussione quella di svuotare e indebolire l'area portuale di Gioia Tauro. Risulta evidente, infatti, che la gestione dei porti debba essere calata in un disegno coerente sul piano geografico, economico e burocratico. Non risponde a questi criteri la creazione di una seconda autorità che gestirebbe Reggio Calabria e Villa San Giovanni, in quanto in primis si mettono a repentaglio gli investimenti e i progetti di sviluppo già programmati per l'area portuale di Gioia Tauro. Inoltre, così come è stato fatto notare da Oliverio e dai due sindaci, l'intera organizzazione del trasporto merci e degli approdi potrebbe subire ripercussioni negative, così come la valorizzazione della vocazione crocieristica che - in un quadro coerente - è stata assegnata a Reggio Calabria.

Ci auguriamo, dunque, che queste importanti indicazioni vengano prese in considerazione e fatte proprie da tutte le articolazioni istituzionali e di Governo".