«La proposta presentata al Senato, di istituire una nuova Autorità di Sistema Portuale che andrebbe a scorporare i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni dall'Autorità di Sistema, rischia di compromettere il ruolo strategico delle due infrastrutture e lo sviluppo ambientale, sociale ed economico della Regione e della città di Reggio». Lo afferma l'eurodeputato del Partito democratico, Andrea Cozzolino.

«Auspico che la lettera inviata oggi dalle istituzioni calabresi al Parlamento e al Governo», dice Cozzolino, «che spiega chiaramente tutte le ragioni operative, di continuità gestionale e di programmazione strategica per contestare l'emendamento in questione, venga considerata con la massima serietà e responsabilità. Il presidente Oliverio e al sindaco Falcomatà avranno tutto il mio sostegno per ogni iniziativa volta a garantire l'integrità del sistema portuale calabrese».