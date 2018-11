Cinema: il 25 novembre arrivano a Polistena (RC) Mimmo Calopresti, Marcello Fonte ed Enzo Russo

"La fabbrica del cinema calabrese nel mondo", si chiama così l'iniziativa organizzata dall'Amministrazione Comunale di Polistena che si svolgerà a Polistena domenica 25 novembre alle ore 11 presso il Salone delle Feste del palazzo municipale. L'evento intende dare un particolare riconoscimento ed esprimere la propria gratitudine a tre grandi protagonisti del cinema che, con il loro talento, onorano la Calabria in Italia e nel mondo: Mimmo Calopresti regista, attore, sceneggiatore polistenese impegnato in svariate e significative produzioni cinematografiche; Marcello Fonte, calabrese con origini della Piana di Gioia Tauro radicate tra Polistena e San Giorgio Morgeto, palma d'oro a Cannes 2018 quale migliore attore protagonista del film "Asino vola"; Enzo Russo regista polistenese che recentemente ha firmato la regia del film "Ninna nanna".

Saranno loro ad essere intervistati dalla giornalista Rai Carla Monaco nella stupenda cornice del Salone delle Feste di Polistena, alla presenza del Sindaco di Michele Tripodi e dell'Assessore alla Cultura Nelly Creazzo.

Dopo aver trascorso un periodo tra i borghi dell'Aspromonte a lavorare a stretto contatto con persone, luoghi e paesaggi caratteristici, per una nuova produzione cinematografica tratta dal romanzo "Via dall'Aspromonte" di Pietro Criaco, i tre protagonisti si intratterranno a Polistena con cittadini e istituzioni.

"Per l'Amministrazione Comunale– ha dichiarato il Sindaco di Polistena Michele Tripodi - sarà un onore ospitarli, ma anche un'occasione per ringraziare pubblicamente a nome della nostra comunità, Calopresti, Fonte e Russo, per la straordinaria e pulita immagine della Calabria che, grazie alla loro opera artistica, si consegna al mondo"