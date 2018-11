Reggio, Cisl: “Il Corpo dei Vigili del Fuoco va tutelato e rilanciato”

La Cisl ha promosso un'assemblea del personale del Comando provinciale VVF di Reggio Calabria. Si è discusso di contratto specificità, modifiche dell'ordinamento e problematiche locali, con Rosi Perrone – Segretario generale UST Cisl RC, Pompeo Mannone - Segretario Nazionale FNS Cisl, Filippo Vilasi - Segretario regionale FNS Cisl, Giuseppe Roda' - Segretario provinciale FNS Cisl e Nino Stilo rappresentante territoriale FNS Cisl.

La presenza di Mannone a Reggio Calabria, fa seguito alla manifestazione nazionale del 15 novembre, nella quale il sindacato nazionale ha avanzato le proposte al Parlamento per mettere sul tavolo alcune criticità che riguardano il comparto dei Vigili del fuoco, tra questi quello dell'equiparazione contributiva e previdenziale rispetto alle altre forze dell'ordine. Differenze inaccettabili per il Segretario nazionale FNS, che ha ribadito anche l'esigenza di ridiscutere i rinnovi contrattuali, le cui risorse previste nella nuova legge di bilancio, sono assolutamente insufficienti. Anche il tema della carenza degli organici è stata al centro della discussione nell'assemblea odierna. Mannone ha fatto diretto riferimento al principio di prossimità che riguarda il servizio dei VVF, "valore inestimabile per la comunità, in quanto si corre il rischio che alcuni cittadini non vengano coperti dagli interventi di soccorso in tempi reali, e quindi abbandonati a sé stessi."

Rosi Perrone, che ha fatto gli onori di casa, ha evidenziato il valore straordinario del corpo dei Vigili del fuoco, "Voi garantite sicurezza e prossimità. Il vostro valore e la vostra divisa sono un patrimonio nazionale riconosciuto da tutti. Adesso il comparto ha bisogno di atti concreti. E questo governo non può tergiversare. Per questo sarò sempre al vostro fianco, e insieme a i segretari FNS Cisl, lavoreremo per avere riconosciuta la dignità che il Corpo dei Vigili del Fuoco merita".

Vilasi (Segretario regionale FNS) chiede a gran voce "l'istituzione del polo fluviale di scalea, da qui di aggancia e lamenta la gestione del settore formazione, chiedendo anche di sollecitare la formazione di nuovi istruttori e il censimento di quelli attivi sul territorio. Sollecita l'istituzione del nucleo elicotteri regionale e incalza sul potenziamento del dispositivo di soccorso regionale, ricordando al segretario generale nazionale che fra i primi atti dall'insediamento del nuovo direttore la Cisl regionale ha chiesto, dando seguito a sollecitazioni dal territorio regino, un incontro per la valutazione di eventuali nuove sedi VVF distaccate. Conclude lamentando la pessima gestione dei centri di spesa, che invece di snellire le procedure, le ingessa portando il settore acquisti alla paralisi".

Mentre Rodà e Stilo (FNS territoriale) ricordano al personale i risultati ottenuti dal dialogo col vecchio comandante, fra tutti la riorganizzazione del presidio di San Ferdinando, partito con la gestione dello stesso con sole tre unità di personale e in un "polilogistico"(camper) vecchio di 30 anni, e oggi divenuto grazie alla sinergia fra organizzazioni sindacali e amministrazione, una postazione di riferimento per tutte le forza dell'ordine. "C'è da sottolineare invece - continuano Stilo e Rodà - l'incomunicabilità con il dirigente attuale, comandante reggente e direttore regionale, che non ha intrapreso alcun tipo di dialogo con le OO. SS. disattendendo anche gli impegni presi sull' avvio della mobilità".

Infine, i rappresentanti territoriali FNS, hanno sollecitato Mannone circa l'invio di un dirigente superiore per il comando di Reggio Calabria, che per la sua importanza e complessità non può andare avanti con un "Reggente". Stilo ha fortemente rimarcato l'importanza dell'unità sindacale, affermando che "per alcuni aspetti importanti, la non unitarietà corrisponde a personalismi, perché se si combatte per il bene comune si dovrà pur convergere su alcuni aspetti centrali per la funzionalità del corpo dei Vigili del fuoco".

Al Segretario nazionale FNS, Pompeo Mannone sono state affidate le conclusioni, "Sono qui per sentire il punto di vista di chi con passione vive il servizio e si assume costantemente delle responsabilità importanti. Quello dei VVF è un corpo che ha dovuto affrontare sempre percorsi in salita. Tutti i Governi che si succedono alla guida del Paese, hanno sottovalutato l'essenza e il valore dei Vigili del fuoco. Voi rappresentate l'unica struttura statale, l'unica istituzione che fa soccorso, per questo deve assolutamente rafforzata con assunzioni, investimenti e risorse. Abbiamo sempre lavorato per questo e continueremo a farlo. Insieme".