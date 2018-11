Il 23 novembre Giornata della Trasparenza della Camera di commercio di Reggio Calabria

Venerdì 23 novembre p.v. a partire dalle ore 9,30 presso la sede camerale si terrà la Giornata della Trasparenza 2018 della Camera di commercio di Reggio Calabria, un appuntamento che si rinnova annualmente quale importante momento di confronto e di condivisione con gli stakeholders camerali delle attività e delle performance dell'Ente, con il duplice obiettivo di garantire un adeguato livello di trasparenza e di legalità e di promuovere il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico.

Nel corso dell'iniziativa saranno presentate le attività realizzate dalla Camera e sarà dato spazio al dibattito sulle proposte operative per la prossima programmazione.

Si parlerà, inoltre del ruolo della Camera come presidio sul territorio metropolitano a sostegno delle imprese in ottica I4.0 e saranno consegnati i Premi per l'Innovazione 2018 a 5 imprese reggine che si sono particolarmente distinte per aver apportato alla propria struttura aziendale cambiamenti determinanti per l'acquisizione e/o il mantenimento di una posizione di rilievo nel mercato.

Programma della Giornata:

Ore 9:30 Antonino Tramontana, Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria

Saluti

Ore 10:00 Autorità

Saluti istituzionali

Ore 10:30 Natina Crea, Segretario Generale della Camera di commercio di Reggio Calabria

Le azioni ed risultati della Camera metropolitana. I prossimi obiettivi.

Ore 11:00 Cerimonia di Consegna "Premi per l'Innovazione" 2018

Ore 11:30 Interventi e Dibattito