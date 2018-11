Incendio "Zero Glutine": Festicini, presidente Istituto Nazionale Azzurro, vicino alla famiglia Pontari

Tante sono state le persone presenti oggi alla manifestazione organizzata da "Libera" sul Corso Garibaldi per esprimere solidarietà e vicinanza alla Signora Pontari ed alla sua famiglia per il gravissimo atto intimidatorio che ha completamente distrutto il negozio "gluten free" sito in via Torrione, nel pieno centro della città. Ad esprimere la loro totale vicinanza alla famiglia Pontari, erano presenti oltre alle tantissime associazioni, esponenti politici e al presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra, anche il presidente dell'Istituto Nazionale Azzurro nella persona del Cav. Lorenzo Festicini, che in un breve dialogo con la famiglia ha manifestato la totale disponibilità dell'Istituto ad un aiuto fattivo.

Dettagli Creato Mercoledì, 21 Novembre 2018 22:15