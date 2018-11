Reggio, Falcomatà visita l'asilo "Genoese"

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha fatto visita questa mattina ai locali della scuola dell'Infanzia "Federico Genoese" in via Aschenez, colpita la notte scorsa da un vile raid vandalico.

Nella Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il primo Cittadino di Reggio Calabria ha portato la sua personale solidarietà, anche a nome dell'Amministrazione comunale reggina, alla comunità scolastica dell'asilo che, grazie al lavoro operato dalle insegnanti a dei collaboratori, dopo i danneggiamenti subiti, è in fase di ripristino e riaprirà già nella giornata di domani.

"Ciò che è avvenuto è un atto inqualificabile - ha commentato il Sindaco a margine del sopralluogo - spero che gli autori di questo assurdo scempio siano immediatamente individuati. Colpire una struttura dedicata all'educazione dei bambini, cosa che purtroppo si è ripetuta spesso in questi ultimi anni nella nostra Città, é un gesto inqualificabile che la nostra comunità non merita. Ringrazio tutto il personale che in queste ore ha lavorato per ripristinare la normale funzionalità della struttura e naturalmente le famiglie dei bambini che hanno sopportato loro malgrado il temporaneo disagio della chiusura forzata".