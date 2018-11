A Cardeto (RC) la XIX edizione della sagra della castagna

Domenica 18 novembre si è svolta a Cardeto la XIX edizione della sagra della castagna.

"L'evento, come sempre, - scrive l'ex assessore Eleonora Megale - ha attirato nel paese di Cardeto tantissime persone che, anche quest'anno, hanno potuto degustare il frutto autunnale per antonomasia, la castagna, ma anche tantissimi prodotti della tradizione locale, culinaria, agricola e non solo, la cui origine è già sinonimo di genuinità e garanzia di qualità.

Una sagra, la XIX, organizzata dai cittadini di Cardeto il cui lavoro di squadra ha reso possibile la realizzazione di tale evento. A loro va il plauso per la determinazione, il coraggio e la voglia di non arrendersi. Spesso ci si dimentica di chi, da questa terra, ha deciso di non andare via, di impegnarsi per un suo riscatto e quando una comunità si raccoglie per fare squadra ciò non può che essere premiato e riconosciuto".

"La situazione, di certo, non facile per l'ente comunale non è stato un motivo ostativo alla collaborazione e al contributo della macchina amministrativa, attualmente guidata dal dott. F. Picone. A lui, ai dipendenti e ai collaboratori comunali e agli organizzatori della sagra va il ringraziamento di tutta una comunità che, con un marcato e radicato senso di appartenenza, continua ad impegnarsi e credere nelle potenzialità di un territorio e di una realtà come quella cardetese".