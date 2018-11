Condofuri (RC), venerdì la presentazione del bando “Metropolidea”

Il "Laboratorio Civico Impegno per Condofuri" e la Commissione Politiche Giovanili della Città Metropolitana presentano un'importante occasione di sviluppo socio-economico-culturale anche per i giovani dell'Area Grecanica. Si tratta di "Metropolidea", bando che verrà illustrato il 23 novembre, alle 18, al salone del locale centro giovanile "Rempicci", in occasione dell'incontro "I giovani nella società, esigenze ed opportunità nell'Area Grecanica". Nel corso dell'iniziativa, alla quale parteciperà anche Giovanni Nucera, il consigliere regionale delegato alle politiche giovanili, ci sarà pure la presentazione del "Laboratorio Civico Impegno per Condofuri", del cui Direttivo fa parte anche l'ex primo cittadino Salvatore Mafrici, realtà che, stando fra la gente, ambisce a monitorare il territorio e a lanciare proposte.

Interverranno Antonino Rodà, vicepresidente del Laboratorio e componente della Commissione Politiche Giovanili della Città Metropolitana, Stefania Modafferi, presidente del Laboratorio, Antonino Castorina, consigliere delegato alle politiche giovanili della Città Metropolitana, Domenico Guarna, vicepresidente della medesima Commissione e Carmen Lucisano, dirigente scolastico dell'istituto superiore "Euclide", mentre il sindaco Tommaso Iaria porterà i saluti in rappresentanza del Comune di Condofuri.