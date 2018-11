Vallata del Gallico: presentazione corso base CRI

Nella giornata del 16 novembre, presso i locali della sede CRI – comitato Vallata del Gallico- unità di San Roberto, alla presenza dei sindaci Dott. Roberto Vizzari per il comune di San Roberto e Dott. Vincenzo Pensabene, per il Comune di Fiumara ed i numerosi aspiranti volontari, provenienti dai comuni citati, è stato presentato il corso di Accesso in Croce Rossa.

Un nuovo punto di partenza per l'unità di San Roberto, aggregata con direttiva regionale al comitato di Vallata Del Gallico; un gruppo radicato da anni che ha segnato una parte della storia CRI, grazie alla costanza e professionalità dei volontari che si sono susseguiti nel tempo.

Ad aprire i lavori, il Presidente CRI "Diego Coppola", che ha ringraziato tutti i presenti e nel passare la parola ai sindaci ha sottolineato la storicità della sede di San Roberto e valorizzato l'importanza della presenza di un gruppo attivo di croce rossa sul territorio, definendolo come "valore aggiunto per il benessere della comunità".

Il Sindaco Dott. Vizzari, dichiara la propria disponibilità ad accogliere e far crescere questo gruppo affinché si possa creare una sinergia vincente tra amministrazione e associazioni dalla quale, la popolazione possa trarne beneficio.

Si unisce a tale pensiero il Sindaco Di Fiumara, Dott. Pensabene, che esprime piena disponibilità' della propria amministrazione, affinché si crei un gruppo forte, presente e vicino alle vulnerabilita' sociali e all'emergenza sanitaria, evidenziando che il volontariato rappresenta uno dei punti principali del programma elettorale che ha dato inizio alla sua giovane esperienza amministrativa.

Si procede con la presentazione del percorso formativo, a cura del Direttore del corso Prof.ssa Giusy Scimone e con la presentazione del consiglio direttivo del comitato e dei delegati d'area.

Conclude il presidente, auspicando che l'incontro tenutosi, sia il nuovo punto di partenza x un gruppo forte e numeroso.