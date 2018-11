Reggio: il 25 novembre l'evento benefico "Le spose di Abakhi"

Preparativi in corso per l'evento benefico del 25 novembre 2018 alle ore 18 a Reggio Calabria.

Presso le sale del Palazzo Miramare di Reggio Calabria e grazie alla collaborazione dell'Amministrazione Comunale si svolgerà la prima edizione dell'evento "Le spose di Abakhi".

La kèrmesse benefica e ad ingresso gratuito, nasce in seguito ad una donazione da parte dell'Accademia del tempo libero all'associazione reggina di circa 70 abiti da sposa, che ha messo in moto la macchina organizzativa dei volontari del team Abakhi.

La serata si prospetta intrigante e ricca di contenuti.

Il ricavato delle offerte sarà destinato per sostenere il progetto "Casa di Benedetta": una struttura collocata all'interno del Parco dei Monfortani concessa in comodato d'uso gratuito ed attualmente in fase di ristrutturazione che accoglierà bambini e ragazzi disagiati.

Abakhi è un motore pulsante del mondo del volontariato reggino: è un'associazione costituita da giovani che hanno scelto di investire sulla propria città.

L'Associazione opera nel sociale e si pone come scopi quelli di sensibilizzare la società, promuovendo e favorendo l'inclusione sociale, valorizzando il proprio territorio, tutelando i più deboli e svolgendo azioni concrete.

Appuntamento il 25 novembre presso il Palazzo Miramare (Via Marina Alta, Reggio Calabria) alle ore 18.00.