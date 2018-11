La Condotta Slow Food entra a far parte della Commissione mensa del Comune di Reggio Calabria

Ancora un successo per la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica che entra a far parte a pieno titolo della "Commissione Mensa", istituita dal Comune di Reggio Calabria, adeguandosi così alle linee guida del Ministero della Salute per la ristorazione scolastica.

Da dieci anni impegnati in attività di educazione alimentare rivolte a bambini e ragazzi, ci riteniamo soddisfatti nell'aver raggiunto anche questo importante traguardo e orgogliosi di poter dare il nostro contributo, veicolando i princìpi di una sana e corretta alimentazione.

La commissione, composta da docenti, genitori, rappresentanti dell'amministrazione comunale e dei concessionari del servizio, da tecnici dell'alimentazione e associazioni di categoria, consentirà alle famiglie degli alunni e agli insegnanti una partecipazione responsabile al sistema di refezione scolastica.

Per noi di Slow Food, le mense sono luoghi in cui applicare il diritto alla convivialità e al piacere del cibo, luoghi in cui favorire una proposta di cibo "buono, pulito, giusto e sano", accessibile a una grande parte della popolazione quale quella scolastica.

La Condotta di Reggio Calabria rappresentata da Francesco Saccà, agronomo e sensibile promotore delle produzioni locali, porrà l'attenzione su un nuovo modo di pensare le mense, stimolando riflessioni sulla provenienza dei prodotti, sull'impatto ambientale, sulla riduzione degli scarti, sulla qualità delle materie prime.